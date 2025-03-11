Долги и изъятия: адвокат Зорин разъясняет правовые нюансы Ирэн ОрлонскаяВ статье на aif.ru адвокат и кандидат юридических наук Александр Зорин объяснил, что взыскание долгов может затрагивать не только такие ценные активы, как квартиры и автомобили, но и менее дорогие предметы.
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