Долги и изъятия: адвокат Зорин разъясняет правовые нюансы Ирэн ОрлонскаяВ статье на aif.ru адвокат и кандидат юридических наук Александр Зорин объяснил, что взыскание долгов может затрагивать не только такие ценные активы, как квартиры и автомобили, но и менее дорогие предметы.