Карлсон назвал безумным заявление Запада о Путине

Американский журналист снова высказался о российском лидере. Политический обозреватель и экс-комментатор CNN Такер Карлсон эмоционально отреагировал на исходящие от американских чиновников заявления о том, что президент России Владимир Путин якобы планирует напасть на Польшу и другие европейские страны.