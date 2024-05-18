Карлсон назвал безумным заявление Запада о Путине

Американский журналист снова высказался о российском лидере. Политический обозреватель и экс-комментатор CNN Такер Карлсон эмоционально отреагировал на исходящие от американских чиновников заявления о том, что президент России Владимир Путин якобы планирует напасть на Польшу и другие европейские страны.
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