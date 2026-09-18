20 лет в США, жена — дочь Веры Глаголевой, двое сыновей: почему Америка так и не стала для Овечкина настоящим домом

Казалось бы, Александр Овечкин давно должен был пустить корни в Америке окончательно. Он прожил там почти всю взрослую жизнь, стал суперзвездой, заработал статус легенды, создал семью, воспитывает двоих сыновей.
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