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20 лет в США, жена — дочь Веры Глаголевой, двое сыновей: почему Америка так и не стала для Овечкина настоящим домом

20 лет в США, жена — дочь Веры Глаголевой, двое сыновей: почему Америка так и не стала для Овечкина настоящим домом

Казалось бы, Александр Овечкин давно должен был пустить корни в Америке окончательно. Он прожил там почти всю взрослую жизнь, стал суперзвездой, заработал статус легенды, создал семью, воспитывает двоих сыновей.

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