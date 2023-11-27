ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 27.11.2023 (информация не для тех, кто устает читать)

МИ

Михаил Игнатов

Забыли упомянуть факт о том, что в одно из общежитий техникума в Макеевке в конце 2022 г. один из командиров поселил более 1000 мобилизованных (сложно было расселить небольшими группами в частном секторе). В это общежитие прилетело 4 ракеты "Хаймарс". Погибло около 90 мобилизованных из Самары, не считая огромного количества раненых и уничтоженной техники, стоявшей во дворе. Военное начальство не признало своей дурости, списало данный случай на самих мобилизованных, якобы они перед новым годом активно пользовались мобильными телефонами. Надо было показательно снять погоны с виновников и вытурить их из армии (т.к. они пособники врага). Тогда и остальные командиры начали бы включать мозги. Поскольку этого не случилось, снова по тупости отдельных командиров гибнут наши солдаты (см. выше в тексте, август 2023 г.).