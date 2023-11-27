Командование ВМС Украины опасается, что утраченные во время шторма морские дроны могут попасть в руки российских военных Стихия, разыгравшаяся на Чёрном море и черноморском побережье, привела к тому, что без света остались около полумиллиона крымчан.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 27.11.2023 (информация не для тех, кто устает читать)
Комментарии
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Нина Бакалина
Да к тому же полно повторений, пора сократить писанину, довести до конкретики. Автор одурел.
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3 час.
МИ
Михаил Игнатов
Забыли упомянуть факт о том, что в одно из общежитий техникума в Макеевке в конце 2022 г. один из командиров поселил более 1000 мобилизованных (сложно было расселить небольшими группами в частном секторе). В это общежитие прилетело 4 ракеты "Хаймарс". Погибло около 90 мобилизованных из Самары, не считая огромного количества раненых и уничтоженной техники, стоявшей во дворе. Военное начальство не признало своей дурости, списало данный случай на самих мобилизованных, якобы они перед новым годом активно пользовались мобильными телефонами. Надо было показательно снять погоны с виновников и вытурить их из армии (т.к. они пособники врага). Тогда и остальные командиры начали бы включать мозги. Поскольку этого не случилось, снова по тупости отдельных командиров гибнут наши солдаты (см. выше в тексте, август 2023 г.).
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2 час.
ВераВерная
Соглашусь. У Сипкина очень многое дублируется. Наверное, есть определённый формат по размеру публикации, но читать такое уже не хочется.
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1 час.
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