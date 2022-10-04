Экономист Лизан назвал главные приобретения России на новых территориях

Текст: Алёна Задорожная С присоединением ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Россия получает не только новых граждан, но и промышленные мощности, сообщил экономист Иван Лизан.
Популярные статьи
- Что будет дальше после присоединения новых регионов России. Если не одумается, К Украине придёт Карачун. Данные разведки MI-6
- "Россия будет забирать себе все русские регионы Украины"
- Спецоперация показала, что наше многочисленное сытое чиновничество оказалось не готово к серьёзным потрясениям. Поэтому Путин их строит
Свежие комментарии