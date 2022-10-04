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Экономист Лизан назвал главные приобретения России на новых территориях

Экономист Лизан назвал главные приобретения России на новых территориях

Текст: Алёна Задорожная С присоединением ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Россия получает не только новых граждан, но и промышленные мощности, сообщил экономист Иван Лизан.

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