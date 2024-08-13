Осужденную на 27 лет за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали. У нее депрессия и раскол личности

Осужденную на 27 лет за теракт Трепову госпитализировали с депрессией в Мордовии Осужденную на 27 лет за теракт против военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) экстренно госпитализировали в тюремную больницу Мордовии.