Собянин объявил о начале приема заявок на третий поток «Академии инноваторов»

Начался прием заявок на участие в третьем потоке программы «Академия инноваторов». В ее рамках эксперты помогают предпринимателям развивать идеи, дорабатывать проекты и налаживать связи с заказчиками и инвесторами.
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