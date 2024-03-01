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Собянин объявил о начале приема заявок на третий поток «Академии инноваторов»

Собянин объявил о начале приема заявок на третий поток «Академии инноваторов»

Начался прием заявок на участие в третьем потоке программы «Академия инноваторов». В ее рамках эксперты помогают предпринимателям развивать идеи, дорабатывать проекты и налаживать связи с заказчиками и инвесторами.

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