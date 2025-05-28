Экс-сотрудник "Михаила Булгакова" обвинил в массовом отравлении кухню теплохода

РИА Новости/Валерий Мельников Первый скандал туристического сезона в России произошел 28 мая. Целый десант эпидемиологов сегодня высадился на круизный теплоход, который вез туристов из Петербурга в Москву.
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