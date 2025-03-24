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В Совфеде назвали демилитаризацию Украины объективной необходимостью

В Совфеде назвали демилитаризацию Украины объективной необходимостью

Неизвестно, в каких объемах циркулирует оружие, которое может быть отправлено в другие страны, внутри Украины, поэтому ее демилитаризация — это не только одна из основных задач спецоперации (СВО), но и «объективная необходимость».

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