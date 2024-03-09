В Добролюбовке прочитают лекцию об экспедиции Георгия Брусилова

Её прочтёт Наталья Бызова – директор визит-центра «Русская Арктика», кандидат географических наук, доцент и заслуженный работник высшей школы РФНапомним, что в прошлом году Наталья Михайловна провела для читателей Добролюбовки целый цикл лекций, посвященных Арктике и географии Архангельской области — он получил название «Приближая Арктику».
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