В Добролюбовке прочитают лекцию об экспедиции Георгия Брусилова

Её прочтёт Наталья Бызова – директор визит-центра «Русская Арктика», кандидат географических наук, доцент и заслуженный работник высшей школы РФНапомним, что в прошлом году Наталья Михайловна провела для читателей Добролюбовки целый цикл лекций, посвященных Арктике и географии Архангельской области — он получил название «Приближая Арктику».