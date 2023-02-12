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Овечкин не стал бросать по пустым воротам в конце матча с «Бостоном», отдав шайбу Кузнецову. Евгений попал в штангу

Овечкин не стал бросать по пустым воротам в конце матча с «Бостоном», отдав шайбу Кузнецову. Евгений попал в штангу

Александр Овечкин не стал бросать по пустым воротам в конце матча с «Бостоном». «Кэпиталс» обыграли «Брюинс» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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