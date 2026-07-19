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Кузнецов о Головине в РПЛ: «Возвращаться в Россию, где нет еврокубков? Кому и что он здесь будет доказывать?»

Главный тренер FC VIBE, экс-защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин вряд ли вернется в РПЛ.

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