Только хотел написать, что от Китая реальной помощи совершенно никакой нет.
"Вот Путин будет рад!" На Западе пишут, как Китай трижды пнул США и Европу
Комментарии
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Валерий Вадимов
супероружие на нашей границе,это не только средство коллективного отражения китая и россии от внешнего врага...но и потенциально средство и нападения на россию,если отношения испортятся...пиндосы придумаю сладкую замануху для китайцев...и они отвернутся от нас...так что не надо впадать в эйфорию
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16 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Хорошее сотрудничество. А Триада в связке Россия,КНР, КНДР с одной стороны, Россия, Иран, арабский мир еще сторона, со скандинавами разберемся, лягушатника лишим средиземноморья, пусть в Париже квакают как и панов, немцев и прибалтов. Так что пока все нормалек...
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16 час.
Ирина
Я очень рада за Россию. Браво Путину,спасибо Китаю,Ирану,КНДР. Пиздец вас пиндосы.
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11 час.
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