"Вот Путин будет рад!" На Западе пишут, как Китай трижды пнул США и Европу

Валерий Вадимов супероружие на нашей границе,это не только средство коллективного отражения китая и россии от внешнего врага...но и потенциально средство и нападения на россию,если отношения испортятся...пиндосы придумаю сладкую замануху для китайцев...и они отвернутся от нас...так что не надо впадать в эйфорию

АНГЕЛ АНГЕЛ Хорошее сотрудничество. А Триада в связке Россия,КНР, КНДР с одной стороны, Россия, Иран, арабский мир еще сторона, со скандинавами разберемся, лягушатника лишим средиземноморья, пусть в Париже квакают как и панов, немцев и прибалтов. Так что пока все нормалек...