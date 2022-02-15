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США предложили Украине поддержку в расследовании кибератак

США предложили Украине поддержку в расследовании кибератак

Вашингтон предложил Киеву поддержку в расследовании и реагировании на кибератаки, которым во вторник подверглись сайты украинских госуслуг Диа, ВСУ, Минобороны, Приватбанка и Ощадбанка.

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