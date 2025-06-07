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Царьград

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NASA и Пентагон обеспокоены конфликтом Маска и Трампа: что будет с SpaceX?

NASA и Пентагон обеспокоены конфликтом Маска и Трампа: что будет с SpaceX?

Конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом вызвал тревогу у NASA и Пентагона, зависимых от SpaceX для космических миссий.

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