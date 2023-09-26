Предательство России — крайне не выгодно

Первый и самый кровопролитный конфликт на территории бывшего СССР практически завершен, а вместе с ним и насчитывающая две с половиной тысячи лет история исторической армянской области — Арцаха.
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