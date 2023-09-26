Театр абсурда

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  • lora karlash
    свои нац интересы Россия должна защититьЯ вот сейчас зада...
  • lora karlash
    А свои.Я вот сейчас зада...
  • Семен Борисов
    Согласен,но тут время подошло делать выбор,или страна и доверяющий народ,или друзья,которые смотрят на запад и обворо...Россия вернула 80...

Предательство России — крайне не выгодно

Предательство России — крайне не выгодно

Первый и самый кровопролитный конфликт на территории бывшего СССР практически завершен, а вместе с ним и насчитывающая две с половиной тысячи лет история исторической армянской области — Арцаха.

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