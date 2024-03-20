США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183

Рендер запуска гиперзвуковой ракеты AGM-183 / © Lockheed Martin Запуск AGM-183 был осуществлен со стратегического бомбардировщика B-52, который поднялся в воздух с американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.
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