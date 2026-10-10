Машины с неловкими именами: от Pajero до e-tron

Отдельные модели действительно переименовывали, чтобы избежать конфуза. Другие же выходили на рынок под своим именем, рассчитывая, что никто не обратит внимания.
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