© TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU /GLOBALLOOKPRESS Внезапный переполох в городе Сумы получил продолжение.
"ВАГНЕР" В СУМАХ? ВНЕЗАПНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ В ГОРОДЕ ПОЛУЧИЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ
Комментарии
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Игорь Максаков
И наХ эти дворцы? Показывают степень самоудовлетворения? Нет никакой зависти при виде этих можно сказать красивых владений, но их же и убирать нужно, да и комнаты спальные наверно большие? Как в них спать, всю ночь будешь бабайку ждать, страшно, Да пока километр коридоров пройдёшь уже и на работу не охота идти?
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10 час.
лл
лина любимцева
"Вагнер" до 5 августа В ОТПУСКЕ! А потом только будут решать, как жить дальше? Удачи ребятам и хорошего ОТДЫХА!! Отдых они заслужили!!
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8 час.
lora karlash
Частные гостиницы) одна похожа на отель в Ялте
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4 час.
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