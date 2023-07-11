"ВАГНЕР" В СУМАХ? ВНЕЗАПНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ В ГОРОДЕ ПОЛУЧИЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Игорь Максаков

И наХ эти дворцы? Показывают степень самоудовлетворения? Нет никакой зависти при виде этих можно сказать красивых владений, но их же и убирать нужно, да и комнаты спальные наверно большие? Как в них спать, всю ночь будешь бабайку ждать, страшно, Да пока километр коридоров пройдёшь уже и на работу не охота идти?