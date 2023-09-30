Минпромторг допустил повышение скидки на электромобили с 1 октября до 35%

Также могут появиться баллы локализации льготного кредитования. Министерство промышленности и торговли РФ допустило повышение скидки при покупке электромобиля с 1 октября до 35%, не превышая при этом 925 тысяч рублей.
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