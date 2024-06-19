Путин заявил, что восхищен преображением Пхеньяна за 24 года

Президент России Владимир Путин выразил восхищение преображением Пхеньяна за последние 24 года.Во время общения с лидером КНДР Ким Чен Ыном российский лидер поделился впечатлениями от столицы Корейской Народно-Демократической Республики.
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