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Путин заявил, что восхищен преображением Пхеньяна за 24 года

Путин заявил, что восхищен преображением Пхеньяна за 24 года

Президент России Владимир Путин выразил восхищение преображением Пхеньяна за последние 24 года.Во время общения с лидером КНДР Ким Чен Ыном российский лидер поделился впечатлениями от столицы Корейской Народно-Демократической Республики.

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