Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что больше всего среди российских регионов ей нравится Рязанская область, где она сейчас живет.
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