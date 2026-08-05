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За рулем

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Максим Кадаков станет модератором экспертного диалога на ИнтерАвтоМеханика–2026

Максим Кадаков станет модератором экспертного диалога на ИнтерАвтоМеханика–2026

В день открытия выставки ИнтерАвтоМеханика главный редактор «За рулем» Максим Кадаков выступит модератором центральной пленарной дискуссии форума «Автокомпонентная отрасль и СТО в современных условиях российского рынка: стратегии адаптации, технологические вызовы и новые точки роста».

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