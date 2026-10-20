Москва, Россия – 19 октября 2026 – Команда холдинга «Кордиант» стала победителем «Лиги чемпионов» — суперфинала шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
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