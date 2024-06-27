Бастрыкин поручил разобраться со стрельбой возле ЖК «Тихвин»

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Константину Мирошниченко выяснить обстоятельства инцидента, произошедшего 26 июня у элитного ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге.
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