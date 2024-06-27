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Бастрыкин поручил разобраться со стрельбой возле ЖК «Тихвин»

Бастрыкин поручил разобраться со стрельбой возле ЖК «Тихвин»

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Константину Мирошниченко выяснить обстоятельства инцидента, произошедшего 26 июня у элитного ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге.

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