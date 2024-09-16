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Командир «Аид»: американские и британские наёмники бегут из Курской области

Командир «Аид»: американские и британские наёмники бегут из Курской области

Участники ЧВК из США и Британии, принимавшие участие в нападении на Курскую область, сбежали из РФ через неделю после начала боевых действий, заявил командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

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