Гастроэнтеролог предупредила о причинах частой отрыжки: С этим не шутят

Шнайдер убеждена, что частая отрыжка может быть симптомом заболевания желудкаИздание HuffPost со ссылкой на гастроэнтеролога Элисон Шнайдер пишет, что отрыжка после еды может быть симптомом опасных заболеваний.
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