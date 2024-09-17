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Царьград

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Гастроэнтеролог предупредила о причинах частой отрыжки: С этим не шутят

Гастроэнтеролог предупредила о причинах частой отрыжки: С этим не шутят

Шнайдер убеждена, что частая отрыжка может быть симптомом заболевания желудкаИздание HuffPost со ссылкой на гастроэнтеролога Элисон Шнайдер пишет, что отрыжка после еды может быть симптомом опасных заболеваний.

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