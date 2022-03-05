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Минздрав разрешил исследовать препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител

Минздрав разрешил исследовать препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител

Минздрав России выдал разрешение Центру им. Н. Ф. Гамалеи проводить первую и вторую фазы клинических исследований препарата "Гамковимаб" против COVID-19 на основе моноклональных антител, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию из реестра ведомства.

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