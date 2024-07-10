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Царьград

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В Самаре директора фирмы оштрафовали из-за ремонта пищеблока

В Самаре директора фирмы оштрафовали из-за ремонта пищеблока

Компания сорвала сроки.В Самаре оштрафовали местную компанию из-за ремонта в школе. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

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