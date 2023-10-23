Политнавигатор Украинский агент чуть не отравил российских лётчиков на банкете, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинский агент чуть не отравил российских лётчиков на банкете
Комментарии
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Дмитрий Gold
И всё это ради денег. Мразь.
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4 д.
Miakl Shishkov
Ну, а что хотели?! Этим яйцеголовым благодаря сраному алкашу (мягко выражаясь) который развалил всю страну вместе с горбатым, за 30 лет так промыли мозги что они пидриоты земли которой у них нет готовы на всё ради крекера из рук хозяина.
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4 д.
Sergei Kakurskii
СМЕРШ где был? Бдительность как на войне везде!
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4 д.
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