Украинский агент чуть не отравил российских лётчиков на банкете

Miakl Shishkov

Ну, а что хотели?! Этим яйцеголовым благодаря сраному алкашу (мягко выражаясь) который развалил всю страну вместе с горбатым, за 30 лет так промыли мозги что они пидриоты земли которой у них нет готовы на всё ради крекера из рук хозяина.