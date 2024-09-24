По делу бывшего командующего 58-й армией генерала Попова допрошен 91 свидетель

Возбужденное в мае этого года уголовное дело в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова продолжается, и, как сообщает его адвокат Сергей Буйновский, по этому делу было допрошено более 90 свидетелей.
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