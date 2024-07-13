В Соединенных Штатах наконец начали задумываться о последствиях своих политических решений. Своеобразной отправной точкой послужило дипломатическое выступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова перед американским посольством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии