"Либо смерть, либо догнать и перегнать передовые капиталистические страны. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут" (опрос)

"Хотите ли, чтобы наше отечество было побито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить настоящие темпы в деле строительства его социалистического хозяйства.
"Хотите ли, чтобы наше отечество было побито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить настоящие темпы в деле строительства его социалистического хозяйства.
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