Дмитрий Васильев: «Норвежцы употребляют гормоны в неограниченных количествах под предлогом болезней. Поэтому теперь будут такие пьедесталы»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о том, что третью гонку подряд весь подиум на этапе Кубка мира по биатлону занимают норвежские спортсмены.
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