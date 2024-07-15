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Почему биоэнергетика вызывает скепсис?

Почему биоэнергетика вызывает скепсис?

Новаторские направления, такие как биоэнергетика, чаще всего сначала встречают недоверие. О том, что лишь недавно вошло в научный оборот, что удалось ученым в результате сложных исследований, простые обыватели практически не знают, что и рождает сомнения.

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