Происшествия

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Житель Усть-Коксинского района Республики Алтай стал фигурантом уголовного дела за незаконную охоту на сибирскую косулю

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Усть-Коксинскому району задержан 42-летний местный житель, подозреваемый в незаконной охоте на сибирскую косулю.

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