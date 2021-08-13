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Русофобия становится трендом в пост советских республиках, эксперты предлагают конкретные меры

Русофобия становится трендом в пост советских республиках, эксперты предлагают конкретные меры

Русских заставляют забыть себя в бандеровской Украине, и в Киргизии, и в Казахстане."Чемодан – вокзал – Россия": Совершенно отвратительная история в Киргизии, где мужчина напал на девушку за то, что она заговорила по-русски, отозвалась в Госдуме.

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Андрей Маевич
Ну и чего ждет Россия?
Андрей Маевич
Ну и чего ждет Россия?

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