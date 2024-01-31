Безопасность на дороге.

29.01.2024 - 30.01.2024 проводится разъяснительная работа с законными представителями о необходимости наличия у несовершеннолетних световозвращающих элементов (фликеров) и соблюдение Правил дорожного движения, как несовершеннолетними так и законными представителями .
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