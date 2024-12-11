Хватит и одного процента - Среди толп боевиков, наводнивших Сирию, есть выходцы из Средней Азии. Из военной тюрьмы под Дамаском выпущены, в том числе несколько десятков граждан России, воевавших за террористов.
Этнические банды - 10 лет до трагедии
Комментарии
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dmitriev4141 дмитриев
Не покупать, не нанимать.......А правительство у нас есть, оно защищает свой народ, или имеет другие цели и планы ?
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6 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Правительство у нас АНТИНАРОДНОЕ!... Или вы еще этого до сих пор не поняли? Они и Путина то... через раз, посылают "нах..." Обманывают, как только могут... вот из последнего, на вопрос Мантурову: - "Сколько мусорных заводов построено?... А деньги выделенные - где?" этот министр с голосом сифилитика - голову потупил и скромно промолчал...
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2 час.
леонид рыбаков
ОТ ПЛОВА У МНОГИХ ПОЛИТИКОВ И ЧИНОВНИКОВ ПРОЦЕСС ОСМЫСЛЕНИЯ ПРОИСХОДЯЩЕГО ЗАПЛЫЛ ЖИРОМ И ОТКЛЮЧИЛСЯ .
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26 мин.
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