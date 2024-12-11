Этнические банды - 10 лет до трагедии

Не покупать, не нанимать.......А правительство у нас есть, оно защищает свой народ, или имеет другие цели и планы ?

ВУ

Владимир Уфимцев

Правительство у нас АНТИНАРОДНОЕ!... Или вы еще этого до сих пор не поняли? Они и Путина то... через раз, посылают "нах..." Обманывают, как только могут... вот из последнего, на вопрос Мантурову: - "Сколько мусорных заводов построено?... А деньги выделенные - где?" этот министр с голосом сифилитика - голову потупил и скромно промолчал...