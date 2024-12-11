Медвежий угол
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Медвежий угол

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Этнические банды - 10 лет до трагедии

Этнические банды - 10 лет до трагедии

Хватит и одного процента - Среди толп боевиков, наводнивших Сирию, есть выходцы из Средней Азии. Из военной тюрьмы под Дамаском выпущены, в том числе несколько десятков граждан России, воевавших за террористов.

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Комментарии
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dmitriev4141 дмитриев
Не покупать, не нанимать.......А правительство у нас есть, оно защищает  свой народ, или имеет другие цели и планы ?
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6 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Правительство у нас АНТИНАРОДНОЕ!... Или вы еще этого до сих пор не поняли? Они и Путина то... через раз, посылают &quot;нах...&quot; Обманывают, как только могут... вот из последнего, на вопрос Мантурову: - &quot;Сколько мусорных заводов построено?... А деньги выделенные - где?&quot; этот министр с голосом сифилитика - голову потупил и  скромно промолчал...
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2 час.
леонид рыбаков
ОТ ПЛОВА У МНОГИХ ПОЛИТИКОВ И ЧИНОВНИКОВ ПРОЦЕСС ОСМЫСЛЕНИЯ ПРОИСХОДЯЩЕГО ЗАПЛЫЛ ЖИРОМ И ОТКЛЮЧИЛСЯ .
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26 мин.

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