В Пермской ТПП прошли слушания по вопросу возврата к государственному регулированию тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных путях железнодорожного транспорта

Встреча прошла при участии Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае, общественного совета при Министерстве и представителей бизнеса, заинтересованных в процессе.
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