Участок улицы Рыленкова будет отремонтирован

Работы затронут дорогу от улицы Петра Алексеева до школы №37 в Смоленске СОГБУ «Смоленскавтодор» анонсировал ремонт участка дороги на улице Рыленкова - в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в порядок приведут дорогу от улицы Петра Алексеева до школы №37 на улице Попова.