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Татар-информ

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Студентам Татарстана показали сериал о рисках вовлечения в деструктивные схемы

Студентам Татарстана показали сериал о рисках вовлечения в деструктивные схемы

Студентам ведущих учебных заведений Татарстана показали вертикальный сериал «Что мы делаем в сети?», созданный Молодежным советом при Республиканском агентстве «Татмедиа».

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