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Поисковик «Яндекса» обогнал Google по популярности среди российских пользователей iPhone и iPad

Поисковик «Яндекса» обогнал Google по популярности среди российских пользователей iPhone и iPad

Компания Google уступила первенство «Яндексу» по количеству поисковых запросов в апреле 2023 года среди российских пользователей iPhone и iPad.

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