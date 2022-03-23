Шустер не советует Месси возвращаться в «Барсу»: «Люди все быстро забывают. Больно видеть, как его освистывают»

Экс-игрок «Барселоны» и «Реала» считает, что Лионелю Месси не стоит возвращаться в каталонский клуб. «Я не думаю, что стоит это делать.

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