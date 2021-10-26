В Ростове прошел отборочный тур чемпионата по дебатам «Глагол»

Ораторские способности, эрудиция, интерес к политической жизни и активная гражданская позиция, — именно эти качества должны помочь одержать победу участникам чемпионата по дебатам «Глагол».
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