Instagram вводит "тревожную кнопку" для пользователей из Франции

В целях борьбы с кибербуллингом компания Instagram ввела во Франции "кнопку безопасности", которая позволяет пользователям напрямую позвонить на горячую линию, что произошло впервые в мире, сообщает в четверг AFP.
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