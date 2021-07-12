Идеальную сумму для хранения дома назвали россиянам

Хранить деньги дома можно, однако не всегда это является безопасным. О том, какую сумму лучше выбрать для «заначки», в понедельник, 12 июля, рассказал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Хранить деньги дома можно, однако не всегда это является безопасным. О том, какую сумму лучше выбрать для «заначки», в понедельник, 12 июля, рассказал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Свежие комментарии