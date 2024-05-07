Москвичи приобрели у города более 84 тысяч квадратных метров недвижимости с начала года

Коммерческая недвижимость пользуется активным спросом В первом квартале 2024 года москвичи купили у города и взяли в аренду 763 объекта нежилой недвижимости, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.