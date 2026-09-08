Как я проверяю земельный участок по кадастровому номеру перед покупкой

Покупка земли — это всегда история про большие ожидания и не менее большие риски. Когда человек видит ровный участок с зелёной травой, ему сложно представить, что через год на этом месте может развернуться судебная тяжба с соседями или прилететь запрет на строительство.
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