Военное обозрение

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Минобороны Польши «раскрыло» тактику России схемой удара на Варшаву из Германии

Минобороны Польши «раскрыло» тактику России схемой удара на Варшаву из Германии

На днях Минобороны Польши поделилось с местными парламентариями своим видением военных планов России и указало на меры, призванные защитить страну от предполагаемого вторжения.

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